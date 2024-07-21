Цифра дня: сколько устройств затронул пятничный сбой Windows

Обновление программного обеспечения CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью, вызвало глобальный сбой в работе ИТ-систем всего мира, затронув, как оказалось, 8,5 миллиона компьютеров. Несмотря на то, что проблема возникла не по вине Microsoft, технологический гигант принял масштабные меры по устранению последствий.

Microsoft поддерживает постоянную связь с CrowdStrike, клиентами и внешними разработчиками, чтобы ускорить решение проблемы. Они привлекли CrowdStrike к автоматизации решений и выпустили инструкции по «обходным путям». Microsoft также направила сотни инженеров для непосредственной помощи пострадавшим клиентам.

В сотрудничестве с облачными провайдерами, такими как Google Cloud Platform и Amazon Web Services, Microsoft поделилась оценками последствий и разработала стратегии исправления ситуации.

Несмотря на масштабы сбоя, затронувшего менее одного процента всех машин с Windows, этот инцидент подчеркивает взаимосвязанную природу экосистемы технологий и важность планов аварийного восстановления, пишут СМИ.