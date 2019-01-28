Цифра дня: Сколько видеокарт покупают для игровых компьютеров?

Компания Jon Peddie Research опубликовала отчёт о рынке игровых платформ в 2018 году. Согласно статистике, 73,8% всех выпущенных видеокарт оказываются в игровых компьютерах.

При этом на долю компании AMD приходилось целых 53% игровой графики в 2017 году и более 51% в 2018 году. Речь идёт о суммарной доле игровых ПК и игровых приставок.

Если рассматривать только рынок ПК, то здесь на долю AMD приходится 29%, процессоры Intel занимают 30% рынка, на долю NVIDIA приходится 41%.

Отметим, что точных данных, как именно будет использоваться компьютер, сказать сложно. Игровым может в конце концов оказаться любой ПК и чем он дороже, тем выше подобная вероятность. Так что подобная статистика весьма условна.