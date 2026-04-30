Commodore 64 вернулся в обновлённом корпусе

Чтобы добиться «максимальной точности», разработчики использовали те же формы для производства корпуса, что и 40 лет назад. Якобы даже «небольшие следы на пластике, которые появлялись из-за особенностей производства», сохранились.

В нём есть Wi-Fi, USB-порты и HDMI. Одновременно сохранена поддержка старых аксессуаров, таких как дисководы и кассетные приводы.

Компьютер уже доступен для предзаказа по цене от $ 299. Более дорогие версии предлагают дополнительные особенности, например подсветку, прозрачный корпус или клавиши с золотым покрытием. Поставки начнутся примерно в сентябре.