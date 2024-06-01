Cooler Master подтвердил затронувшую 500000 клиентов утечку данных

Опубликовано 01 июня 2024, 00:45
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Cooler Master подтвердил затронувшую 500000 клиентов утечку данныхПользуетесь их устройствами?
Производитель компьютерного оборудования Cooler Master подтвердил факт утечки данных, которая произошла 19 мая и затронула личную информацию более 500 000 клиентов. Взлом затронул веб-сайт Fanzone компании, используемый для регистрации и поддержки продуктов по гарантии.
Хакер, известный под ником «Ghostr», взял на себя ответственность, заявив, что выгрузил 103 ГБ данных, включая имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и физические адреса. Ghostr утверждал, что у него есть частичная информация о кредитных картах, однако BleepingComputer не смог подтвердить это в просочившихся образцах.
Компания Cooler Master признала факт утечки и совместно с властями и экспертами по безопасности проводит расследование и принимает новые меры безопасности. Компания также уведомляет пострадавших клиентов и информирует их о дальнейших действиях.