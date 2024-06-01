Cooler Master подтвердил затронувшую 500000 клиентов утечку данных

Хакер, известный под ником «Ghostr», взял на себя ответственность, заявив, что выгрузил 103 ГБ данных, включая имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и физические адреса. Ghostr утверждал, что у него есть частичная информация о кредитных картах, однако BleepingComputer не смог подтвердить это в просочившихся образцах.

Компания Cooler Master признала факт утечки и совместно с властями и экспертами по безопасности проводит расследование и принимает новые меры безопасности. Компания также уведомляет пострадавших клиентов и информирует их о дальнейших действиях.