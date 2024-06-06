Cooler Master представила 57-дюймовый игровой ультраширокий 4К-монитор

Опубликовано 06 июня 2024, 21:25
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Cooler Master представила 57-дюймовый игровой ультраширокий 4К-мониторПоистине ультраширокий
На выставке Computex 2024 компания Cooler Master представила игровой монитор GP57ZS, который может похвастаться колоссальным 57-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением dual-4K. Он имеет кривизну 1000R и использует технологию VA Mini-LED для покрытия 98% цветового охвата DCI-P3.
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Пока еще находящаяся в разработке модель GP57ZS обещает выдающиеся визуальные эффекты благодаря 2304-зонной светодиодной подсветке Mini LED, обеспечивающей «исключительную контрастность». Cooler Master намекает на дополнительные возможности, включая специальный радиатор и модернизированную звуковую систему, улучшающие «как производительность, так и эстетику».
Наряду с этим гигантом Cooler Master продемонстрировала более простые варианты, такие как GP27QP и GM27QP, оба 27-дюймовых монитора с разрешением QHD. Модель GP27QP отличается поддержкой HDR1000, технологией Mini LED и возможностью подключения по USB Type-C.
Информация о ценах и доступности еще не объявлена.