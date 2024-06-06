Cooler Master представила 57-дюймовый игровой ультраширокий 4К-монитор

Пока еще находящаяся в разработке модель GP57ZS обещает выдающиеся визуальные эффекты благодаря 2304-зонной светодиодной подсветке Mini LED, обеспечивающей «исключительную контрастность». Cooler Master намекает на дополнительные возможности, включая специальный радиатор и модернизированную звуковую систему, улучшающие «как производительность, так и эстетику».

Наряду с этим гигантом Cooler Master продемонстрировала более простые варианты, такие как GP27QP и GM27QP, оба 27-дюймовых монитора с разрешением QHD. Модель GP27QP отличается поддержкой HDR1000, технологией Mini LED и возможностью подключения по USB Type-C.

Информация о ценах и доступности еще не объявлена.