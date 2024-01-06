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Компьютеры
21:00, 06 января 2024
1 мин.

Cooler Master создала Tempest G2711 — MiniLED-монитор с охлаждением

Первый для компании

Cooler Master представила игровой монитор Tempest G2711 с мини-светодиодной подсветкой, который имеет свою технологию охлаждения. Эта 27-дюймовая 1440p VA-панель — первая в своем роде модель от Cooler Master в сфере MiniLED.

Ключевые характеристики:

  • 27-дюймовая панель VA с разрешением 2560×1440 и подсветкой Mini-LED

  • Коэффициент контрастности 3000:1, сертификация HDR1000 с пиковой яркостью 1500 нит

  • 95% цветовой гаммы DCI-P3 для ярких и точных цветов

  • Частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс (MPRT) / <4 мс GtG

  • Уникальный радиатор и задняя термозащитная крышка для безвентиляторного охлаждения

  • Возможности подключения с помощью DP 1.4, 2x HDMI 2.0 и USB Type-C (видеовыход и питание 15 Вт)

Ожидаемая цена: 449 американских долларов, релиза ждать осталось недолго, он запланирован на 1 квартал 2024 года.

Источник:WCCFTech
Автор:Максим Многословный
Теги:
#монитор
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#COOLER MASTER
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#охлаждение
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