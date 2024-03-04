Core i3-13100 сравнили по быстродействию с DDR4 и DDR5

Core i3-13100 сравнили по быстродействию с DDR4 и DDR5Большая ли между ними разница
A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 79 к/с и 89 к/с (с DDR4 и DDR5 соответственно).
Игра COD Warzone запускалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 165 к/с (DDR4) и 172 к/с (DDR5).
Cyberpunk 2077 тестировалась с RTX Off, пресетом High. Средний FPS в ней составлял 111 к/с (DDR4) и 109 к/с (DDR5).
Far Cry 6 с ультра-пресетом в среднем шла со 101 к/с (DDR4) и 107 к/с (DDR5).
Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках. Средняя производительность в ней равнялась 129 к/с (DDR4) и 138 к/с (DDR5).
God of War шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре частота кадров находилась на уровне 93 к/с (DDR4) и 106 к/с (DDR5).
GTA 5 запускалась с Very High Details, 4X AA. Средняя производительность в этой игре равнялась 133 к/с (DDR4) и 138 к/с (DDR5).
В игре Mafia Definitive Edition с настройками графики High средний FPS находился на уровне 114 к/с (DDR4) и 118 к/с (DDR5).
Игра Spider-Man Remastered запускалась с пресетом Very High. Средняя производительность в ней равнялась 103 к/с (DDR4) и 111 к/с (DDR5).
Starfield тестировалась с пресетом Medium. Средний FPS в ней составлял 71 к/с (DDR4) и 75 к/с (DDR5).
Игра The Witcher 3 шла с высоким пресетом. Средняя производительность в ней находилась на уровне 74 к/с (с DDR4) и 79 к/с (DDR5).
В Uncharted с пресетом High удалось в среднем получить 74 к/с (с DDR4) и 78 к/с (c DDR5).
Вывод
Разница между DDR4 и DDR5 в современных играх с Core i3−13100F и RX 6900 XT в итоге была очень незначительной. Она в среднем составляла 6% (104 к/с в среднем во всех проектах у сборки с DDR4 и 110 к/с у сборки с DDR5).
Характеристики игровых сборок: - процессор Intel Core i3-13100F; - система охлаждения DeepCool AG300; - материнская плата Asus Z690M Gaming Plus D4, MSI B760M Bomber; - оперативная память 2×16 ГБ DDR4 3600 МГц 16 18 18 38 DDR4/2×16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 96 DDR5; - видеокарта MSI Gaming X Trio RX 6900 XT 16 ГБ DDR6.