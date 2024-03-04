Core i3-13100 сравнили по быстродействию с DDR4 и DDR5

A Plague Tale Requiem шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 79 к/с и 89 к/с (с DDR4 и DDR5 соответственно).

Игра COD Warzone запускалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 165 к/с (DDR4) и 172 к/с (DDR5).

Cyberpunk 2077 тестировалась с RTX Off, пресетом High. Средний FPS в ней составлял 111 к/с (DDR4) и 109 к/с (DDR5).

Far Cry 6 с ультра-пресетом в среднем шла со 101 к/с (DDR4) и 107 к/с (DDR5).

Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках. Средняя производительность в ней равнялась 129 к/с (DDR4) и 138 к/с (DDR5).