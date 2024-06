Core i5 11, 12, 13 и 14 поколений сравнили в играх

Игра Horizon Forbidden West шла в 1080p со средним FPS 168 к/с (14 600К), 161 к/с (13 600К), 153 к/с (12 600К) и 147 к/с (11 600К), в 1440p — со 144, 141, 133 и 125 к/с соответственно.

Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средней частотой кадров 169 к/с (14 600К), 165 к/с (13 600К), 154 к/с (12 600К), 142 к/с (11 600К), в 1440p — со 141, 135, 126 и 119 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III тестировалась в 1080p со средней производительностью 203 к/с (14 600К), 197 к/с (13 600К), 185 к/с (12 600К), 172 к/с (11 600К), в 1440p — со 178, 173, 165 и 158 к/с соответственно. При повторном запуске в 1080p удалось получить 198, 191, 181 и 172 к/с соответственно, в 1440p — 168, 166, 157, 149 к/с соответственно.

В игре A Plague Tale Requiem в среднем в 1080p частота кадров составляла 196 к/с (с 14 600К), 191 к/с (с 13 600К), 189 к/с (с 12 600К) и 177 к/с (с 11 600К), в 1440p — 174, 169, 162, 153 к/с соответственно.

Dying Light 2 шла в 1080p со средней частотой кадров 233 к/с, 227 к/с, 222 к/с и 209 к/с (с 14 600К, 13 600К, 12 600К и 11 600К соответственно), в 1440p — со 187, 180, 173 и 167 к/с соответственно.

The Last of Us запускалась в разрешении Full HD со средней производительностью на уровне 168 к/с (14 600К), 162 к/с (13 600К), 151 к/с (12 600К) и 144 к/с (11 600К), в 2К — со 131 к/с, 125 к/с, 121 к/с и 114 к/с соответственно.