Core i5-12400 против i9-12900K в тяжёлых играх: есть ли вообще разница?

Kingdom Come Deliverance шла с графикой Very High. Средняя производительность в ней находилась в районе 147 к/с (i5) и 178 к/с (i9).

Hunter Call тестировалась со средним пресетом. Средний FPS в этой игре составил 272 к/с (i5-12400) и 279 к/с (i9-12900K).

COD Black OPS3 запускалась с Very High Details. Средняя частота кадров в ней равнялась 225 к/с и 235 к/с (с i5 и i9 соответственно).

Forza Horizon 5 шла на ультра-настройках. Средний FPS в ней равнялся 128 к/с (i5) и 127 к/с (i9).

В GTA 5 с Ultra Details, 4X AA удалось получить в среднем 147 к/с и 168 к/с (i5-12400 и i9-12900K соответственно).

God of War запускалась с пресетом Ultra. Средние показатели частоты кадров в ней равнялись 136 к/с (i5) и 138 к/с (i9).

Rainbow Six Siege тестировалась с графикой Ultra. Средняя производительность в ней составляла 367 к/с (i5-12400) и 415 к/с (i9-12900K).

В Last of Us с пресетом Medium в среднем удалось получить 92 к/с (i5) и 91 к/с (i9).

Minecraft шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 362 к/с (с i5) и 430 к/с (с i9).

Вывод

В большинстве требовательных игр в 1080p лучше себя показывал i9-12900K. В целом разница по среднему FPS во всех играх сразу между ним и i5-12400 составляла 11% (186 к/с и 168 к/с соответственно).