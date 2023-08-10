Core i5-13400 против i5-13500 и i5-13600: есть ли разница в играх?Проверили эти процессоры в 1080p и 1440p
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперт выяснил, сильно ли отличаются по средней производительности в играх процессоры Core i5-13400, i5-13500 и i5-13600. Запускались все игры на ультра-настройках.
Игра The Last of Us в 1080p шла со средней частотой кадров на уровне 144 к/с (i5-13400), 152 к/с (i5-13500) и 157 к/с (i5-13600). В 1440p удалось в среднем получить 121, 130 и 134 к/с соответственно.
Resident Evil 4 тестировалась в разрешении Full HD со средней производительностью 213 к/с, 222 к/с и 225 к/с (i5-13400, i5-13500 и i5-13600 соответственно), в 1440p - со 172, 178 и 181 к/с.
Dying Light 2 запускалась в 1080p в среднем с 211 к/с (13400), 219 к/с (13500) и 225 к/с (13600), в 1440p - со 171 к/с, 178 к/с и 179 к/с соответственно.
A Plague Tale Requiem шла в разрешении 1080p со 169 к/с (i5-13400), 175 к/с (i5-13500) и 178 к/с (i5-13600) в среднем, в 1440p - со 140, 149 и 149 к/с соответственно.
В Assassin's Creed Valhalla в 1080p средняя производительность находилась на уровне 180 к/с, 187 к/с и 190 к/с (с 13400, 13500 и 13600 соответственно), в 1440p - 152 к/с, 157 к/с и 159 к/с соответственно.
Hitman III шёл в 1080p со средней частотой кадров на уровне 231 к/с (с i5-13400), 239 к/с (с i5-13500) и 244 к/с (i5-13600), в 1440p - со 192, 198 и 203 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась в разрешении 1080p со средним FPS 182 к/с (13400) и 187 к/с (13500, 13600). В 1440p эти же показатели равнялись 157 к/с, 162 к/с и 164 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1080p с 202, 208 и 213 к/с (i5-13400, i5-13500 и i5-13600 соответственно) в среднем, в 1440p - со 171 к/с, 180 к/с и 186 к/с.
Игра Horizon Zero Dawn шла в 1080p со средней производительностью 222 к/с (i5-13400), 225 к/с (i5-13500) и 234 к/с (i5-13600). В 1440p средняя частота кадров находилась на уровне 199, 208 и 212 к/с соответственно.
В Call of Duty Warzone 2.0 в разрешении 1080p удалось получить 208 к/с, 219 к/с и 223 к/с (с 13400, 13500 и 13600 соответственно), в разрешении 1440p - 189, 194 и 195 к/с.
Вывод
Разница между i5-13500 и i5-13600 в играх оказалась довольно незначительной, а между i5-13400 и другими моделями она была уже заметнее. Процессор i5-13400 был в 1080p на 4% (196 к/с и 203 к/с с i5-13500) и 6% (196 к/с и 208 к/с с i5-13600) медленнее остальных, в 1440p - на 4% (166 к/с и 173 к/с) и 6% (166 к/с и 176 к/с) соответственно.
Характеристики сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i5-13400 (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/Intel Core i5-13500 (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/Intel Core i5-13600 (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.