Core i5-13400 против i5-13500 и i5-13600: есть ли разница в играх?

Игра The Last of Us в 1080p шла со средней частотой кадров на уровне 144 к/с (i5-13400), 152 к/с (i5-13500) и 157 к/с (i5-13600). В 1440p удалось в среднем получить 121, 130 и 134 к/с соответственно.

Resident Evil 4 тестировалась в разрешении Full HD со средней производительностью 213 к/с, 222 к/с и 225 к/с (i5-13400, i5-13500 и i5-13600 соответственно), в 1440p - со 172, 178 и 181 к/с.

Dying Light 2 запускалась в 1080p в среднем с 211 к/с (13400), 219 к/с (13500) и 225 к/с (13600), в 1440p - со 171 к/с, 178 к/с и 179 к/с соответственно.

A Plague Tale Requiem шла в разрешении 1080p со 169 к/с (i5-13400), 175 к/с (i5-13500) и 178 к/с (i5-13600) в среднем, в 1440p - со 140, 149 и 149 к/с соответственно.

В Assassin's Creed Valhalla в 1080p средняя производительность находилась на уровне 180 к/с, 187 к/с и 190 к/с (с 13400, 13500 и 13600 соответственно), в 1440p - 152 к/с, 157 к/с и 159 к/с соответственно.