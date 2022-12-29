Core i7-4770K и i7-12700K сравнили в новых играх

В игре Marvel's Spider-Man Remastered средняя частота кадров с очень высоким пресетом в 1080p равнялась 65 к/с (i7-4770K) и 160 к/с (i7-12700K). В 4К эти показатели составляли 62 к/с и 89 к/с соответственно.

В The Witcher 3 на высоких настройках графики средняя производительность в 1080p находилась на уровне 118 к/с и 229 к/с (i7-4770K и i7-12700K соответственно), в 4К - 93 к/с и 105 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-пресетом в 1080p - с 53 к/с (i7-4770K) и 108 к/с (i7-12700K), в 4К - с 39 к/с в обоих случаях.

Call of Duty: Warzone шла с очень высоким пресетом в разрешении 1080p со средними показателями производительности на уровне 73 к/с (с i7-4770K) и 171 к/с (с i7-12700K). В 4К значения равнялись 71 к/с и 96 к/с.