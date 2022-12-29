Core i7-4770K и i7-12700K сравнили в новых играх

Core i7-4770K и i7-12700K сравнили в новых играхИзменилась ли производительность за восемь лет?
В выпуске на YouTube-канале BENCHMARKS FOR GAMERS узнали, какую среднюю производительность смогут обеспечить в играх процессоры Core i7-4770K и i7-12700K. Тестировались игры в 1080p и 4К.
Фото: BENCHMARKS FOR GAMERS
В игре Marvel's Spider-Man Remastered средняя частота кадров с очень высоким пресетом в 1080p равнялась 65 к/с (i7-4770K) и 160 к/с (i7-12700K). В 4К эти показатели составляли 62 к/с и 89 к/с соответственно.
В The Witcher 3 на высоких настройках графики средняя производительность в 1080p находилась на уровне 118 к/с и 229 к/с (i7-4770K и i7-12700K соответственно), в 4К - 93 к/с и 105 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-пресетом в 1080p - с 53 к/с (i7-4770K) и 108 к/с (i7-12700K), в 4К - с 39 к/с в обоих случаях.
Call of Duty: Warzone шла с очень высоким пресетом в разрешении 1080p со средними показателями производительности на уровне 73 к/с (с i7-4770K) и 171 к/с (с i7-12700K). В 4К значения равнялись 71 к/с и 96 к/с.
Игра Mount & Blade II: Bannerlord шла с очень высоким пресетом в 1080p со средней частотой кадров 63 к/с (i7-4770K) и 228 к/с (i7-12700K), в 4К - с 56 к/с и 97 к/с соответственно в среднем.
Fortnite запускалась с графикой Competitive. В 1080p средняя производительность равнялась у i7-4770K - 151 к/с, у i7-12700K - 380 к/с, в 4К - 156 к/с и 246 к/с.
В CS:GO на очень высоких настройках графики средняя частота кадров составляла в 1080p - 327 к/с с i7-4770K и 873 к/с с i7-12700K. В 4К показатели находились на уровне 252 к/с и 380 к/с соответственно.
В Tom Clancy's Rainbow Six: Siege удалось в среднем получить на ультра-настройках в 1080p - 241 к/с и 475 к/с (i7-4770K и i7-12700K соответственно), в 4К - 195 к/с и 199 к/с.
Вывод
Производительность однозначно выше в современных играх у процессора i7-12700K. Но если в 1080p разница в средней производительности между ним и i7-4770K составляла 141 % (136 к/с и 328 к/с), то в 4К - 34 % (116 к/с и 156 к/с).
Характеристики игровых компьютеров:
- процессор Intel i7-12700K/Intel i7-4770K;
- материнская плата ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI/ASUS Maximus VI Hero;
- оперативная память Kingston FURY Beast 2x16GB, DDR5-6000/Corsair Vengeance Pro Series 2x8GB, DDR3-1600;
- видеокарта KFA2/Galax RTX 3080 SG 12GB;
- система охлаждения MO-RA 360 + EK-Quantum Velocity Full Nickel.