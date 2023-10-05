Core i7-8700 против i5-12400F: шесть ядер и 12 потоков четыре года спустя

Core i7-8700 против i5-12400F: шесть ядер и 12 потоков четыре года спустяИх сравнили в шести играх
На YouTube-канале RandomGaminginHD протестировали в 1080p производительность i5-12400F и Core i7-8700. Какой процессор больше подходит для игр?
Тестовый стенд, кроме процессоров i5-12400F и Core i7-8700, включал также 32 ГБ двухканальной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, видеокарту RTX 2080 Ti.
В Cyberpunk 2077 2.0 с ультра-пресетом в 1080p удалось получить 71 к/с и 89 к/с в среднем (i7-8700 и i5-12400F соответственно), в очень редких событиях - 37 и 56 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась в 1080p с текстурами Ultra и остальными параметрами High, TAA Medium. Средний FPS в этой игре составил 104 к/с (i7-8700) и 120 к/с (i5-12400F), частота кадров в крайне редких событиях - 63 к/с и 66 к/с.
Counter-Strike 2 шла на самых низких настройках графики в Full HD. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 216 к/с с i7 и 286 к/с с i5, в очень редких событиях - 78 к/с и 93 к/с соответственно.
Spider-Man шла в 1080p с пресетом Very High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 94 к/с (i7) и 127 к/с (i5), в крайне редких событиях FPS равнялся 46 к/с и 60 к/с соответственно.
The Witcher 3 Next-Gen тестировалась в Full HD с пресетом Ultra, HBAO+, Hairworks Off, TAAU. Средняя частота кадров в этой игре составляла 99 к/с (i7-8700) и 129 к/с (i5-12400F), в очень редких событиях - 52 и 47 к/с соответственно.
Starfield запускалась в 1080p на высоких настройках графики и со 100% Res. Средний FPS в игре равнялся 52 к/с (i7-8700) и 51 к/с (i5-12400F), в крайне редких событиях - 33 и 37 к/с соответственно.
Вывод
В целом разница в игровой производительности между i7-8700 и i5-12400F оказалась не такой уж значительной. Она составила 26% (106 к/с и 134 к/с) в пользу i5.