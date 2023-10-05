Core i7-8700 против i5-12400F: шесть ядер и 12 потоков четыре года спустя

Тестовый стенд, кроме процессоров i5-12400F и Core i7-8700, включал также 32 ГБ двухканальной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, видеокарту RTX 2080 Ti.

В Cyberpunk 2077 2.0 с ультра-пресетом в 1080p удалось получить 71 к/с и 89 к/с в среднем (i7-8700 и i5-12400F соответственно), в очень редких событиях - 37 и 56 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась в 1080p с текстурами Ultra и остальными параметрами High, TAA Medium. Средний FPS в этой игре составил 104 к/с (i7-8700) и 120 к/с (i5-12400F), частота кадров в крайне редких событиях - 63 к/с и 66 к/с.

Counter-Strike 2 шла на самых низких настройках графики в Full HD. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 216 к/с с i7 и 286 к/с с i5, в очень редких событиях - 78 к/с и 93 к/с соответственно.