Core i7 + RTX 3090 Ti против Core i9 и RTX 3080 Ti: кто победит?

В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood проверили в современных играх конфигурации i7-12700K + RTX 3090 Ti и i9-12900K + RTX 3080 Ti. Какая сборка в 1440p и 4К с ультра-пресетом будет всё-таки быстрее?

В Call of Duty Warzone Pacific в разрешении 1440p средняя производительность равнялась с i7-12700K и RTX 3090 Ti - 161 к/с, с i9-12900K и RTX 3080 Ti - 146 к/с. В 4К эти показатели находились в районе 98 к/с и 90 к/с соответственно.

Игра God of War запускалась в 1440p со средней частотой кадров 121 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti) и 112 к/с (i9-12900K + RTX 3080 Ti), в 4К - 86 и 80 к/с соответственно.

Dying Light 2 шла в 1440p со средней производительностью 108 к/с и 97 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti и i9-12900K + RTX 3080 Ti соответственно), в 4К - с 75 и 69 к/с.

Forza Horizon 5 в 1440p шла со средним FPS 165 к/с - с i7-12700K + RTX 3090 Ti и 156 к/с - с i9-12900K + RTX 3080 Ti. В 4К эти показатели находились на уровне 109 к/с и 101 к/с соответственно.

Call of Duty Vanguard запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 215 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti) и 297 к/с (i9-12900K + RTX 3080 Ti), в разрешении 4К - 132 к/с и 120 к/с.

Игра Days Gone шла в 1440p со 177 к/с и 164 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti и i9-12900K + RTX 3080 Ti), в 4К - 111 к/с и 102 к/с соответственно.