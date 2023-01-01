Core i7 + RTX 3090 Ti против Core i9 и RTX 3080 Ti: кто победит?Тестировались эти сборки в 1440p и в 4К
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood протестировали в современных играх две компьютерные сборки: на базе i7-12700K с RTX 3090 Ti и на базе i9-12900K с RTX 3080 Ti. Запускались все проекты на ультра-настройках в 1440p и 4К.
Фото: TheSpyHood
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood проверили в современных играх конфигурации i7-12700K + RTX 3090 Ti и i9-12900K + RTX 3080 Ti. Какая сборка в 1440p и 4К с ультра-пресетом будет всё-таки быстрее?
В Call of Duty Warzone Pacific в разрешении 1440p средняя производительность равнялась с i7-12700K и RTX 3090 Ti - 161 к/с, с i9-12900K и RTX 3080 Ti - 146 к/с. В 4К эти показатели находились в районе 98 к/с и 90 к/с соответственно.
Игра God of War запускалась в 1440p со средней частотой кадров 121 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti) и 112 к/с (i9-12900K + RTX 3080 Ti), в 4К - 86 и 80 к/с соответственно.
Dying Light 2 шла в 1440p со средней производительностью 108 к/с и 97 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti и i9-12900K + RTX 3080 Ti соответственно), в 4К - с 75 и 69 к/с.
Forza Horizon 5 в 1440p шла со средним FPS 165 к/с - с i7-12700K + RTX 3090 Ti и 156 к/с - с i9-12900K + RTX 3080 Ti. В 4К эти показатели находились на уровне 109 к/с и 101 к/с соответственно.
Call of Duty Vanguard запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 215 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti) и 297 к/с (i9-12900K + RTX 3080 Ti), в разрешении 4К - 132 к/с и 120 к/с.
Игра Days Gone шла в 1440p со 177 к/с и 164 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti и i9-12900K + RTX 3080 Ti), в 4К - 111 к/с и 102 к/с соответственно.
Village Resident Evil запускалась в 1440p со средней частотой кадров 219 к/с (с i7-12700K и RTX 3090 Ti) и 204 к/с (с i9-12900K и RTX 3080 Ti), в 4К - со 149 к/с и 140 к/с.
В Cyberpunk 2077 средняя производительность находилась в 1440p в районе 127 к/с и 116 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti и i9-12900K + RTX 3080 Ti соответственно), в 4К - 91 к/с и 83 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn шла в 1440p в среднем cо 152 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti) и 140 к/с (i9-12900K + RTX 3080 Ti), в 4К - с 96 и 87 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 153 к/с и 141 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti и i9-12900K + RTX 3080 Ti), в 4К - с 95 к/с и 88 к/с.
Игра Battlefield 2042 шла в 1440p со средним FPS 147 к/с (i7-12700K + RTX 3090 Ti) и 134 к/с (i9-12900K + RTX 3080 Ti), в 4К - с 94 к/с и 84 к/с.
По энергопотреблению лучше оказалась конфигурация с i9-12900K и RTX 3080 Ti: ей требовалось 614 Вт, тогда как другой сборке - 719 Вт.
Вывод
По средней производительности во всех играх лидировала сборка на базе i7-12700K с RTX 3090 Ti. В 1440p разница между конфигурациями по среднему показателю FPS во всех проектах составила 3 % (159 к/с и 155 к/с), в 4К - 8 % (103 к/с и 95 к/с).
Характеристики компьютерных сборок:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i7-12700K (Gigabyte Z690 AORUS Master)/Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB/NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.