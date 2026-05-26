Corsair начала тесты китайской оперативной памяти. Снижение цен на пороге?

По данным отраслевых источников, на которых ссылаются СМИ, Corsair тестирует модули DDR5 на основе чипов китайской CXMT. Память из Поднебесной стоит почти вдвое дешевле аналогов от мировых лидеров. Тот же модуль CXMT можно найти за около 150 долларов, тогда как похожий продукт от Samsung или SK hynix стоит 300−400 долларов.

Однако есть несколько «но». Во-первых, китайская память должна доказать свою «надёжность, стабильность и совместимость с разными устройствами».

Во-вторых, нужны большие объёмы выпуска, чтобы «реально повлиять на рынок», пишут эксперты.

В-третьих, отношения между США и Китаем остаются натянутыми. Поэтому риск санкций против компаний-производителей большой.

В целом, ждать резкого падения цен на оперативную память не стоит. Но долгосрочный тренд на снижение имеется.