Corsair представила мощный блок питания WS3000 на 3000 Вт

Несмотря на рекордную мощность, размеры устройства не превышают стандартные: длина — 175 мм, ширина — 150 мм, высота — 86 мм. Максимальная нагрузка по линии +12V достигает 250 ампер. В конструкции используются промышленные компоненты и охлаждение с вентилятором 140 мм на подшипниках качения.

Есть и ограничения: WS3000 работает только от сети 220–240 В.

Цена новинки составит $599.