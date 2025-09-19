Corsair представила мощный блок питания WS3000 на 3000 Вт

Опубликовано 19 сентября 2025, 09:001 мин.
Corsair представила мощный блок питания WS3000 на 3000 ВтЗа $599
Corsair выпустила новый блок питания WS3000 мощностью 3000 Вт. Устройство имеет сертификат 80 PLUS Platinum, полностью модульные кабели и десятилетнюю гарантию.
© Corsair
Главная особенность WS3000 — поддержка сразу нескольких топовых видеокарт. Блок питания оснащён четырьмя современными разъёмами 12V-2x6, а также четырьмя 8-pin PCIe, которые можно разделить на восемь. Это позволяет установить до четырёх видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 или профессиональных моделей RTX PRO.
Несмотря на рекордную мощность, размеры устройства не превышают стандартные: длина — 175 мм, ширина — 150 мм, высота — 86 мм. Максимальная нагрузка по линии +12V достигает 250 ампер. В конструкции используются промышленные компоненты и охлаждение с вентилятором 140 мм на подшипниках качения.
Есть и ограничения: WS3000 работает только от сети 220–240 В.
Цена новинки составит $599.