Corsair выпустила XENEON EDGE – дополнительный компактный сенсорный экран для ПК

Экран имеет разрешение 2560×720 пикселей (формат 32:9), IPS-панель, яркость до 350 нит и поддержку пяти точек касания. Подключение возможно через USB-C (DP Alt Mode) или HDMI.

Особенность XENEON EDGE – гибкость монтажа. Экран можно установить внутри корпуса ПК на место радиатора, прикрепить к металлической поверхности с помощью встроенных магнитов, поставить на стол с подставкой или закрепить на кронштейне через стандартные резьбовые отверстия.