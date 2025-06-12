Опубликовано 12 июня 2025, 10:301 мин.
ЦП Nvidia N1X заметили в Geekbench — мощнее Ryzen AIКонкурирует с лучшими чипами
Nvidia готовит свой первый потребительский процессор — модель N1X. И она была замечена в тестах Geekbench. Новый чип набрал 3096 баллов в одноядерном тесте и 18 837 — в многоядерном, опередив по производительности такие чипы, как Ryzen AI HX 370 и Ryzen AI MAX+ 395.
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Процессор тестировался на ещё не выпущенной системе HP под управлением Linux. Внутри — 20 ядер (10 Cortex-X925 и 10 Cortex-A725), как и у серверного GB10 Superchip, который уже используется в ИИ-компьютерах от ASUS, MSI и других брендов. Частота чипа достигает 4.05 ГГц, а объём оперативной памяти — до 128 ГБ LPDDR5X.
Хотя официального анонса пока не было, утечки подтверждают, что N1X, вероятно, будет базироваться на той же архитектуре ARM и Blackwell, что и GB10. По слухам, он также может получить видеоядро с 6144 CUDA-ядер, как у видеокарты RTX 5070.
Дата выхода N1X пока неизвестна.