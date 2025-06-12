Хотя официального анонса пока не было, утечки подтверждают, что N1X, вероятно, будет базироваться на той же архитектуре ARM и Blackwell, что и GB10. По слухам, он также может получить видеоядро с 6144 CUDA-ядер, как у видеокарты RTX 5070.

Дата выхода N1X пока неизвестна.