Опубликовано 23 мая 2026, 19:26
Cпустя почти 10 лет AMD выпустила драйверы для видеокарт Polaris и Vega

AMD выпустила свежее обновление драйверов Adrenalin Edition 26.5.2 для устаревших видеокарт на архитектурах Polaris и Vega, некоторым уже почти 10 лет. Новое обновление делает только одну вещь: исправляет вылеты в игре Apex Legends на видеокартах Radeon RX 400 и RX 500.
© AMD

Как пишут СМИ, больше никаких изменений в драйвере нет. Предыдущая версия для этих карт выходила в августе 2025 года.

Поддержка распространяется на:

  • Radeon RX 400 и 500 серий

  • Radeon 500X

  • Radeon RX Vega

  • Radeon VII

  • Radeon Pro Duo

  • Мобильные Radeon 600

Источник:AMD
Автор:Максим Многословный
