Cпустя почти 10 лет AMD выпустила драйверы для видеокарт Polaris и Vega

23 мая 2026
Cпустя почти 10 лет AMD выпустила драйверы для видеокарт Polaris и VegaНе забудьте обновиться
AMD выпустила свежее обновление драйверов Adrenalin Edition 26.5.2 для устаревших видеокарт на архитектурах Polaris и Vega, некоторым уже почти 10 лет. Новое обновление делает только одну вещь: исправляет вылеты в игре Apex Legends на видеокартах Radeon RX 400 и RX 500.
Как пишут СМИ, больше никаких изменений в драйвере нет. Предыдущая версия для этих карт выходила в августе 2025 года.
Поддержка распространяется на:
-
Radeon RX 400 и 500 серий
-
Radeon 500X
-
Radeon RX Vega
-
Radeon VII
-
Radeon Pro Duo
-
Мобильные Radeon 600
