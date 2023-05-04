Crucial выпустит самый быстрый в мире SSD PCIe 5.0: сколько он будет стоить

T700 оснащен передовым контроллером памяти Phison E26 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 12 400 МБ/с и скорость последовательной записи до 11 800 МБ/с, а также производительность случайного чтения и записи до 1,5 млн. операций ввода-вывода в секунду. Он также может похвастаться 4 ГБ кэш-памяти LPDDR4 и поддерживает технологию Microsoft DirectStorage API.

Tom's Hardware предварительно ознакомился с прототипом T700 и высоко оценил его как самый быстрый SSD из когда-либо протестированных в их лаборатории, превзойдя другие SSD в DiskBench, PCMark 10 и 3DMark. Версия емкостью 1 ТБ имеет ресурс записи 600 терабайт информации и скорость последовательного чтения и записи до 11 700 и 9 500 МБ/с соответственно.