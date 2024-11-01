Цукерберг похвалился размерами своего… кластера видеокарт для обучения ИИ

Опубликовано 01 ноября 2024, 14:151 мин.
Цукерберг похвалился размерами своего… кластера видеокарт для обучения ИИАмбициозная модель
*Meta усилила свои усилия по разработке ИИ-модели следующего поколения *Llama 4, обучая ее на массивном кластере GPU, который, как отмечает гендиректор компании Марк Цукерберг, больше, чем любые существующие установки.
Компания инвестировала до 40 миллиардов долларов в этом году в дата-центры и инфраструктуру, что на 42% больше по сравнению с 2023 годом. Огромный масштаб этой операции, в которой может участвовать до 100 000 чипов H100, требующих 150 мегаватт энергии, ставит уникальные инженерные задачи и создает значительные требования к энергоснабжению, пишут СМИ.
Несмотря на увеличение операционных расходов на 9% в этом году, общий объем продаж *Meta, в основном за счет рекламы, вырос более чем на 22%.
Цукерберг остается привержен «открытым подходам» в области ИИ, утверждая, что это более экономичный и настраиваемый вариант для разработчиков.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена