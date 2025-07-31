Цукерберг: в будущем без умных очков с ИИ будет сложнее

Опубликовано 31 июля 2025, 16:191 мин.
Цукерберг: в будущем без умных очков с ИИ будет сложнееГотовы дополнить свой смартфон?
Глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что очки с искусственным интеллектом (ИИ) станут главным способом общения с технологиями в ближайшие годы. Во время отчёта компании за второй квартал он отметил, что люди без таких очков могут оказаться в «значительно невыгодном положении».
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«Очки — это лучший формат для ИИ, потому что они могут видеть и слышать то же, что и вы, и общаться с вами», — объяснил Цукерберг.
Meta* уже выпускает умные очки, такие как Ray-Ban Meta* и Oakley Meta*, которые позволяют слушать музыку, снимать видео и общаться с ИИ. Эти устройства неожиданно хорошо продаются: доходы от Ray-Ban Meta* выросли в три раза за год.
Цукерберг считает, что очки помогут лучше объединить реальный и цифровой мир.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена