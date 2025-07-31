Цукерберг: в будущем без умных очков с ИИ будет сложнее

«Очки — это лучший формат для ИИ, потому что они могут видеть и слышать то же, что и вы, и общаться с вами», — объяснил Цукерберг.

Meta* уже выпускает умные очки, такие как Ray-Ban Meta* и Oakley Meta*, которые позволяют слушать музыку, снимать видео и общаться с ИИ. Эти устройства неожиданно хорошо продаются: доходы от Ray-Ban Meta* выросли в три раза за год.

Цукерберг считает, что очки помогут лучше объединить реальный и цифровой мир.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена