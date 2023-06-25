Cуперкомпьютер Aurora с компонентами Intel готов обойти Frontier с решениями AMD

Суперкомпьютер, построенный HPE, состоит из 166 стоек, каждая из которых содержит 64 блейд-сервера. Каждый из этих серверов оснащен двумя процессорами Xeon Max со встроенной памятью и шестью графическими процессорами Intel Data Center Max, все они охлаждаются с помощью специальной системы жидкостного охлаждения.

Суперкомпьютер Aurora состоит из 21 248 процессоров, 1,1 миллиона ядер, почти 20 петабайт памяти и более 63 000 графических процессоров. После проведения приемочных испытаний Aurora станет первым суперкомпьютером, достигшим теоретической пиковой производительности свыше 2 ExaFLOPS.

Другой суперкомпьютер Frontier «выдает» около 1 ExaFLOPS, а использует он решения AMD.

Ожидается, что эта система будет способствовать проведению революционных исследований в таких областях, как ядерный синтез, научная инженерия, прогнозирование погоды и др.