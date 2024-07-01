Дата-центры предложили отправлять в космос

Полученные результаты свидетельствуют о том, что космические центры обработки данных, работающие на солнечной энергии за пределами земной атмосферы, могут значительно сократить выбросы углекислого газа и отказаться от использования систем водяного охлаждения.

Концепция предусматривает развертывание 13 центров обработки данных общей мощностью 10 мегаватт к 2036 году на высоте 1400 километров. Однако проблемы остаются, в том числе разработка экологичных ракет-носителей для снижения выбросов (проект ведь "экологический").

Такие компании, как ArianeGroup, уже работают над созданием многоразовых ракет-носителей, чтобы поддержать долгосрочные цели проекта.