Дата-центры предложили отправлять в космос

Опубликовано 01 июля 2024, 09:45
1 мин.
Дата-центры предложили отправлять в космосИ это вполне возможно
Европейская инициатива под названием Ascend предполагает, что создание центров обработки данных в космосе может быть как экономически целесообразным, так и экологически выгодным, пишут СМИ. Так, исследование сравнило воздействие на окружающую среду центров обработки данных, расположенных в космосе и на Земле.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что космические центры обработки данных, работающие на солнечной энергии за пределами земной атмосферы, могут значительно сократить выбросы углекислого газа и отказаться от использования систем водяного охлаждения.
Концепция предусматривает развертывание 13 центров обработки данных общей мощностью 10 мегаватт к 2036 году на высоте 1400 километров. Однако проблемы остаются, в том числе разработка экологичных ракет-носителей для снижения выбросов (проект ведь "экологический").
Такие компании, как ArianeGroup, уже работают над созданием многоразовых ракет-носителей, чтобы поддержать долгосрочные цели проекта.