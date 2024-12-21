Дата-центры в США станут в три раза «прожорливее» в ближайшие года

В период с 2017 по 2023 год спрос на электроэнергию в центрах обработки данных увеличился более чем в два раза благодаря внедрению ИИ-серверов. К 2028 году центры обработки данных могут потреблять от 74 до 132 гигаватт в год, что резко возрастет по сравнению с сегодняшними 4% от общего объема энергопотребления в США.

Стремительное развитие искусственного интеллекта опирается на мощные чипы и системы охлаждения, что увеличивает потребление электроэнергии. В отчете говорится, что эта тенденция может опередить другие растущие потребности в энергии, такие как электрификация транспорта и перевод производства на периферию.