Дата презентации первых ноутбуков Apple на фирменном процессоре «утекла» в сеть

Известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что Apple проведёт презентацию 17 ноября. По словам информатора, компания представит на мероприятии новые модели компьютеров Mac, в том числе первый Mac на процессорах Apple Silicon.

Проссер утверждает, что Apple официально объявит дату презентации за неделю до, 10 ноября. Стоит отметить, что ранние слухи, опубликованные изданием Bloomberg, тоже называли ноябрь в качестве месяца для третьей презентации. По сведениям аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в этом году Apple может выпустить 13,3-дюймовый MacBook Pro и MacBook Air.