Компьютеры
Сегодня 14:19
Дата презентации первых ноутбуков Apple на фирменном процессоре «утекла» в сеть
Это может быть MacBook Air
Осень 2020 года богата на презентации Apple. Компания уже провела две, и, судя по новой информации, готовит в ноябре третью. Там Apple представит первые ноутбуки на фирменном процессоре вместо Intel.
Известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что Apple проведёт презентацию 17 ноября. По словам информатора, компания представит на мероприятии новые модели компьютеров Mac, в том числе первый Mac на процессорах Apple Silicon.
Проссер утверждает, что Apple официально объявит дату презентации за неделю до, 10 ноября. Стоит отметить, что ранние слухи, опубликованные изданием Bloomberg, тоже называли ноябрь в качестве месяца для третьей презентации. По сведениям аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в этом году Apple может выпустить 13,3-дюймовый MacBook Pro и MacBook Air.