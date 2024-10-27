Датский король и глава Nvidia запустили первый в стране ИИ-суперкомпьютер

Опубликовано 27 октября 2024, 20:431 мин.
Датский король и глава Nvidia запустили первый в стране ИИ-суперкомпьютерС помощью Nvidia
В Дании произошел исторический момент: король Фредерик X вместе с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом торжественно открыли первый в стране суверенный ИИ-суперкомпьютер, получивший название «Гефион». Эта машина работает на базе графических процессоров Nvidia H100 Tensor Core.
Инвестиции Дании в Gefion соответствуют ее более широкой стратегии по установлению «суверенитета» в области ИИ. Развивая собственную инфраструктуру ИИ и таланты, страна стремится стать «мировым лидером в области инноваций ИИ». Получится ли — покажет время.
Потенциальные возможности применения Gefion весьма обширны. Датский метеорологический институт планирует использовать мощность суперкомпьютера для значительного повышения точности прогнозирования погоды. Исследователи из Университета Копенгагена будут использовать его для моделирования крупномасштабных схем квантовых компьютеров, приближая их к достижению «квантового превосходства».
Источник:techspot
Автор:Максим Многословный