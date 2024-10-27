Датский король и глава Nvidia запустили первый в стране ИИ-суперкомпьютер

Инвестиции Дании в Gefion соответствуют ее более широкой стратегии по установлению «суверенитета» в области ИИ. Развивая собственную инфраструктуру ИИ и таланты, страна стремится стать «мировым лидером в области инноваций ИИ». Получится ли — покажет время.

Потенциальные возможности применения Gefion весьма обширны. Датский метеорологический институт планирует использовать мощность суперкомпьютера для значительного повышения точности прогнозирования погоды. Исследователи из Университета Копенгагена будут использовать его для моделирования крупномасштабных схем квантовых компьютеров, приближая их к достижению «квантового превосходства».