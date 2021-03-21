Даже будущие модели видеокарт NVIDIA не догонят AMD по объёму памяти

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti должна выйти в апреле. Сообщается, что в основе новинки будет лежать GPU GA102-225 и 10 240 ядер CUDA. Используемый GPU — это модификация GA102-250. Также известно, что видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X.

Что касается RTX 3070 Ti, то ей пророчат GPU GA104-400 GPU, 6144 ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6X. Эта видеокарта должны выйти в мае.

Напомним, что у видеокарт Radeon RX 6000 имеется 16 Гбайт памяти GDDR6.