Компьютеры
Сегодня в 16:13
Даже будущие модели видеокарт NVIDIA не догонят AMD по объёму памяти
У новых моделей ожидается 12 и 8 ГБ
Профильное издание Videocardz привело известные данные о будущих видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Как оказалось, даже они не догонят модели AMD по объёму памяти.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti должна выйти в апреле. Сообщается, что в основе новинки будет лежать GPU GA102-225 и 10 240 ядер CUDA. Используемый GPU — это модификация GA102-250. Также известно, что видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X.
Что касается RTX 3070 Ti, то ей пророчат GPU GA104-400 GPU, 6144 ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6X. Эта видеокарта должны выйти в мае.
Напомним, что у видеокарт Radeon RX 6000 имеется 16 Гбайт памяти GDDR6.