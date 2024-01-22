Даже для мышек Apple есть чехлы: один из них протестировали в The Verge

Аксессуар представляет собой небольшой эргономичный чехол, который помещается под Magic Mouse. Она приподнимает мышь и расширяет ее, что делает ее гораздо удобнее в использовании. В комплект также входит адаптер Lightning, который подключается к нижней части мыши, что позволяет заряжать ее без проводов.

«Чехол», который тестировал The Verge, можно приобрести на Amazon за 30 долларов. Она сделана из дешевого на ощупь пластика, но на удивление эффективно повышает удобство использования Magic Mouse. Беспроводная зарядка работает хорошо, а чехол легко надевать и снимать.