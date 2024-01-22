Даже для мышек Apple есть чехлы: один из них протестировали в The Verge

Опубликовано 22 января 2024, 06:45
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Даже для мышек Apple есть чехлы: один из них протестировали в The VergeИ смех, и грех
Мышь Magic Mouse — один из самых знаковых продуктов Apple, но ее всегда критиковали за плохую эргономику и неудобный способ зарядки. Однако новый аксессуар от сторонних производителей делает Magic Mouse гораздо удобнее в использовании и проще в зарядке, если верить The Verge.
Аксессуар представляет собой небольшой эргономичный чехол, который помещается под Magic Mouse. Она приподнимает мышь и расширяет ее, что делает ее гораздо удобнее в использовании. В комплект также входит адаптер Lightning, который подключается к нижней части мыши, что позволяет заряжать ее без проводов.
«Чехол», который тестировал The Verge, можно приобрести на Amazon за 30 долларов. Она сделана из дешевого на ощупь пластика, но на удивление эффективно повышает удобство использования Magic Mouse. Беспроводная зарядка работает хорошо, а чехол легко надевать и снимать.
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