Даже у китайцев дороже: распродажа Core i5-11400F в России по минимальной цене

Найти Core i5-11400F по цене ниже в России, похоже, действительно нельзя. В DNS, например, процессор предлагают за 15 тысяч рублей. При этом Core i5-11400F входит в топ самых продаваемых CPU в России. А ещё Core i5-11400F — одна из лучших моделей по соотношению цены и производительности на архитектуре Intel Alder Lake.