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Даже у китайцев дороже: распродажа Core i5-11400F в России по минимальной цене

Это неплохая модель
На Ozon идёт распродажа процессора Intel Core i5-11400F. Версия без кулера оценена в 10 685 рублей вместо 17 000.
Даже у китайцев дороже: распродажа Core i5-11400F в России по минимальной цене

Цена актуальна на момент публикации новости. Сколько продлится скидка, мы не знаем.

Даже у китайцев дороже: распродажа Core i5-11400F в России по минимальной цене

Найти Core i5-11400F по цене ниже в России, похоже, действительно нельзя. В DNS, например, процессор предлагают за 15 тысяч рублей. При этом Core i5-11400F входит в топ самых продаваемых CPU в России. А ещё Core i5-11400F — одна из лучших моделей по соотношению цены и производительности на архитектуре Intel Alder Lake.

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А вот цены на Aliexpress в это же самое время

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