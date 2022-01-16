Компьютеры
Сегодня в 18:24
1 мин.

Даже заблокированные новые процессоры Intel удалось разогнать

На 33%!
Энтузиаст Der8auer разогнал новые процессоры Intel серии без индекса «K», то есть неразблокированные. Ему удалось достичь частоты более 5 ГГц.
Даже заблокированные новые процессоры Intel удалось разогнать

«Заблокированные» процессоры Alder Lake не особо подходят для разгона, главным образом потому, что нужно будет учитывать множество факторов, таких как используемая материнская плата, гибридную конфигурацию ЦП и т.д. Тем не менее Intel немного упростила разгон таких процессоров.

Энтузиаст заметил, что в материнских платах Asus на чипсете Z690 есть возможность изменения частоты BCLK. Это касается, в частности, Z690 APEX и Z690 HERO с 0811 BIOS. Der8auer предположил, что опция будет доступна в будущем только в топовых моделях на Z690 с отдельным тактовым генератором.

В результате разгона производительность модели i5-12400 увеличилась на невероятные 33%, а Core i5-12600 — на 16%.

Источник: Videocardz
Новости партнеров
Новости партнеров