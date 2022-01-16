Даже заблокированные новые процессоры Intel удалось разогнать

«Заблокированные» процессоры Alder Lake не особо подходят для разгона, главным образом потому, что нужно будет учитывать множество факторов, таких как используемая материнская плата, гибридную конфигурацию ЦП и т.д. Тем не менее Intel немного упростила разгон таких процессоров.

Энтузиаст заметил, что в материнских платах Asus на чипсете Z690 есть возможность изменения частоты BCLK. Это касается, в частности, Z690 APEX и Z690 HERO с 0811 BIOS. Der8auer предположил, что опция будет доступна в будущем только в топовых моделях на Z690 с отдельным тактовым генератором.

В результате разгона производительность модели i5-12400 увеличилась на невероятные 33%, а Core i5-12600 — на 16%.