Компьютеры
Опубликовано 19 мая 2025, 09:45
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DeepCool представила процессорные кулеры с деревянной отделкой

AK G2
DeepCool анонсировала обновлённую серию кулеров для процессоров AK G2, украшенных деревянными вставками. Новинка будет представлена на выставке Computex 2025, которая пройдёт на следующей неделе.
DeepCool представила процессорные кулеры с деревянной отделкой

© DeepCool

Они оснащены «улучшенным термоконтролем, а также системой запуска на 0 об/мин с технологией Activate Clearing Tech (ACT), режимом AI Smart Mode для баланса между шумом и производительностью, усовершенствованным дизайном и решением для установки со смещением, поддерживающим Intel LGA1851 и AM5», — поясняет компания.

DeepCool также представила модель с белым радиатором, использующим технологию паровой камеры — она повышает эффективность теплоотвода за счёт равномерного распределения тепла.

DeepCool рассчитывает, что деревянная отделка привлечёт геймеров и сборщиков, стремящихся к «уникальным» решениям. Хотя цена и точные характеристики пока не раскрыты.

Источник:tomshardware
Автор:Максим Многословный
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