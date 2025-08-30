Компьютеры
Опубликовано 30 августа 2025, 20:19
1 мин.

DeepSeek будет использовать чипы Huawei вместо Nvidia для обучения ИИ

Небольших ИИ-моделей
DeepSeek подтвердила, что будет использовать чипы Huawei вместо Nvidia для обучения небольших AI-моделей. Ранее рассматривалась возможность использования процессоров Huawei Ascend для следующей версии AI-модели R2, но пока эта идея отложена.
Согласно данным The Information, DeepSeek тестирует ИИ-ускорители от Huawei, Baidu и Cambricon для работы с меньшими моделями, чем R2. Главная цель — снизить зависимость от Nvidia для некоторых задач. Тем не менее, для мощной версии R2, которая является крупной языковой моделью (LLM), DeepSeek продолжит использовать процессоры Nvidia.

Пока нет информации о том, когда технологии с чипами Huawei появятся в потребительских продуктах.