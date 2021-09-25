Дефицит алюминия усугубит нехватку чипов

Алюминиевые конденсаторы — важный компонент электрокаров, компьютеров и других устройств. Источники сообщили, что поставки этих конденсаторов из Малайзии могут снизиться на 30-60% из-за ситуации с COVID. Сроки выполнения заказов увеличились до более чем шести месяцев. Некоторые заказы стали переходить к поставщикам из Тайваня и Китая.

Отмечается, что в целом за последний год цены на редкоземельные металлы выросли, что, вероятно, отразится на стоимости электроники.

Пока прогнозы насчёт дефицита чипов не самые радужные. Мы будем испытывать его как минимум до 2022 года.