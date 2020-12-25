Дефицит компьютеров и ноутбуков продлится до 2022 года

Дело в том, что во время пандемии значительная часть людей стала учиться и работать из дома. Это создало спрос на компьютеры. До сих пор поставки ПК, в том числе ноутбуков, снижались каждый год. Сейчас же аналитики предсказывают, что поставки устройств в 2020 году достигнут 300 млн, что на 15% выше, чем было в прошлом году.

Также хорошие продажи были зафиксирован у планшетов. Общее число активных планшетов в мире должно достигнуть около 1,77 млрд, тогда как в 2019 году было равно 1,64 млрд.

В настоящее время многие производители стараются создать складские запасы, чтобы удовлетворить высокий спрос.