Опубликовано 13 марта 2026, 16:03
1 мин.

Дефицит памяти продолжится: прогноз по рынку ПК на 2026 год снова ухудшился

Неутешительные выводы IDC
Аналитики IDC снова ухудшила прогноз для мирового рынка ПК. По новым данным, в 2026 году поставки ПК могут снизиться примерно на 11,6%. Ранее ожидалось падение до 8,9%.
Дефицит памяти продолжится: прогноз по рынку ПК на 2026 год снова ухудшился

Одной из главных причин остаётся дефицит оперативной памяти. Нехватка чипов памяти приводит к росту цен и усложняет производство компьютеров.

По словам IDC, дефицит памяти может продолжаться как минимум до 2027 года. Даже если ситуация начнёт постепенно улучшаться, цены на память, вероятно, снизятся только к 2028 году. При этом эксперты считают, что они всё равно будут выше уровня 2025 года.

Прогноз ухудшили в том числе мировые события. «Напряжённость и конфликты на Ближнем Востоке», то есть.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
