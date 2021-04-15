Дефицит процессоров продлится до 2022 года

В TSMC рассказали, что спрос на чипы продолжает оставаться высоким. Компания сможет предложить больше мощностей для клиентов только в 2023 году.

Прогнозы TSMC согласуются с предсказаниями нового CEO Intel. Он говорил, что на борьбу с дефицитом может уйти несколько лет. В NVIDIA тоже считают, что спрос будет превышать предложение в течение всего 2021 года.

Стоит отметить, что глобальный дефицит чипов затронул всех — от автопроизводителей до производителей игровых консолей.

В TSMC заявили, что уже закупили новые территории и оборудование и начали строить новые фабрики.