Действительно ли Windows 11 быстрее Windows 10? Тесты показали

Кроме того, Microsoft говорила, что Windows 11 была разработана, чтобы максимально эффективно использовать доступное ей оборудование.

Теперь PCWorld протестировал процессор Raptor Lake-S Core i9-13900K в Windows 11 22H2 и Windows 10 22H2. Хотя и были случаи, когда Windows 11 работала лучше, наблюдалось также много сценариев, когда это было не так. В некоторых случаях Windows 10 и вовсе вырывалась вперёд.

А вот результаты, которые показывают почти одинаковую производительность в обеих ОС, за исключением случая Counter-Strike: Global Offensive.