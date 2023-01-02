Действительно ли Windows 11 быстрее Windows 10? Тесты показали

Действительно ли Windows 11 быстрее Windows 10? Тесты показалиА ведь Microsoft обещала
Windows 11 оказалась не быстрее, чем Windows 10 . Ранее заявлялось, что новая операционная система оптимизирована таким образом, чтобы использовать все преимущества гибридной архитектуры процессоров Intel Alder Lake и новой технологии Thread Director.
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Кроме того, Microsoft говорила, что Windows 11 была разработана, чтобы максимально эффективно использовать доступное ей оборудование.
Теперь PCWorld протестировал процессор Raptor Lake-S Core i9-13900K в Windows 11 22H2 и Windows 10 22H2. Хотя и были случаи, когда Windows 11 работала лучше, наблюдалось также много сценариев, когда это было не так. В некоторых случаях Windows 10 и вовсе вырывалась вперёд.
А вот результаты, которые показывают почти одинаковую производительность в обеих ОС, за исключением случая Counter-Strike: Global Offensive.
PCWorld