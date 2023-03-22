Когда выснимаете скриншот, Windows сохраняет даже то, что вы обрезали

Инструмент Snipping Tool для Windows 11 сохраняет не только обрезанную часть скриншота. Если сделать снимок экрана с помощью инструмента, нажать кнопку сохранения, а затем обрезать его и сохранить в том же файле, данные все еще могут быть доступны в файле. Немного покопавшись, можно увидеть те части изображения, которые якобы были вырезаны, пишет Дэвид Бьюкенен.

Уязвимость, правда, имеет несколько ограниченный охват. Она требует именно следующую последовательность действий: сохранение-обрезание-сохранение.

“Мы знаем об этих сообщениях и проводим расследование”, - сказала представитель Microsoft Рейчел Тагер Уизерс.