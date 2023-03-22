Компьютеры
13:51, 22 марта 2023
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Когда выснимаете скриншот, Windows сохраняет даже то, что вы обрезали

Мы знаем об этих сообщениях и проводим расследование

Оказалось, что встроенный инструмент для создания скриншотов в Windows сохраняет все изображение, даже если вы решили обрезать сделанный вами скриншот. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на исследователей безопасности.

Когда выснимаете скриншот, Windows сохраняет даже то, что вы обрезали

Фото: Unsplash

Инструмент Snipping Tool для Windows 11 сохраняет не только обрезанную часть скриншота. Если сделать снимок экрана с помощью инструмента, нажать кнопку сохранения, а затем обрезать его и сохранить в том же файле, данные все еще могут быть доступны в файле. Немного покопавшись, можно увидеть те части изображения, которые якобы были вырезаны, пишет Дэвид Бьюкенен.

Уязвимость, правда, имеет несколько ограниченный охват. Она требует именно следующую последовательность действий: сохранение-обрезание-сохранение.

Мы знаем об этих сообщениях и проводим расследование”, - сказала представитель Microsoft Рейчел Тагер Уизерс.

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