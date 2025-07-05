Dell и CoreWeave показали первую в мире стойку с ускорителем Nvidia GB300 NVL72

Опубликовано 05 июля 2025, 18:451 мин.
Dell и CoreWeave показали первую в мире стойку с ускорителем Nvidia GB300 NVL72Первые клиенты
Dell совместно с CoreWeave представили первую серверную стойку с новейшим графическим ускорителем Nvidia GB300 NVL72. Установка размещена в дата-центре CoreWeave и использует сервер Dell PowerEdge XE9712. На нижнем уровне стойки видно систему охлаждения Vertiv CDU, а также логотип EVO.
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Стойка рассчитана на мощность до 2 мегаватт, при этом большая часть тепла (около 1,75 МВт) отводится через жидкостное охлаждение прямо с чипов. Новый GB300, также называемый Grace Blackwell Ultra, отличается увеличенной вычислительной мощностью и объёмом памяти — около 21 ТБ на одну стойку NVL72.
CoreWeave использует сетевые карты ConnectX-8 и сетевую технологию NVIDIA Quantum-X с InfiniBand для связи между серверами, что позволяет быстрее передавать данные в масштабируемых системах.
Таких установок пока немного, стоимость одной стойки может превышать $ 4 миллиона, учитывая более мощные ускорители и продвинутое охлаждение.