Dell и CoreWeave показали первую в мире стойку с ускорителем Nvidia GB300 NVL72

Стойка рассчитана на мощность до 2 мегаватт, при этом большая часть тепла (около 1,75 МВт) отводится через жидкостное охлаждение прямо с чипов. Новый GB300, также называемый Grace Blackwell Ultra, отличается увеличенной вычислительной мощностью и объёмом памяти — около 21 ТБ на одну стойку NVL72.

CoreWeave использует сетевые карты ConnectX-8 и сетевую технологию NVIDIA Quantum-X с InfiniBand для связи между серверами, что позволяет быстрее передавать данные в масштабируемых системах.

Таких установок пока немного, стоимость одной стойки может превышать $ 4 миллиона, учитывая более мощные ускорители и продвинутое охлаждение.