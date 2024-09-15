Dell и HP спрогнозировали затяжную и масштабную волну обновлений ПК

Dell и HP спрогнозировали затяжную и масштабную волну обновлений ПКНа фоне окончания срока службы Windows 10
Майкл Делл, выступая на конференции Citi 2024 Global TMT, признал, что ожидаемый цикл обновления «точно задерживается». Делл намекнул, что эта задержка может привести к еще более масштабному обновлению, когда оно в конце концов произойдет. Он отметил, что по мере приближения к концу срока службы Windows 10 корпоративные ИТ-отделы, скорее всего, ускорят свои планы по обновлению. «По мере приближения к годичному периоду предприятия начинают спешить, чтобы успеть к приближающемуся сроку», — пояснил Делл.
Аналогичным образом генеральный директор HP Энрике Лорес на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology подчеркнул факторы, определяющие предстоящее обновление ПК. Лорес отметил, что срок службы многих ПК, приобретенных во время пандемии COVID-19, подходит к концу. Он также отметил, что постепенное распространение Windows 11 способствует росту числа обновлений.
Задержка в цикле обновления может означать всплеск спроса, когда предприятия будут готовы к модернизации, вызванной как устареванием оборудования, так и необходимостью привести его в соответствие с последними требованиями к программному обеспечению.