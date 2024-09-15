Dell и HP спрогнозировали затяжную и масштабную волну обновлений ПК

Майкл Делл, выступая на конференции Citi 2024 Global TMT, признал, что ожидаемый цикл обновления «точно задерживается». Делл намекнул, что эта задержка может привести к еще более масштабному обновлению, когда оно в конце концов произойдет. Он отметил, что по мере приближения к концу срока службы Windows 10 корпоративные ИТ-отделы, скорее всего, ускорят свои планы по обновлению. «По мере приближения к годичному периоду предприятия начинают спешить, чтобы успеть к приближающемуся сроку», — пояснил Делл.

Аналогичным образом генеральный директор HP Энрике Лорес на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology подчеркнул факторы, определяющие предстоящее обновление ПК. Лорес отметил, что срок службы многих ПК, приобретенных во время пандемии COVID-19, подходит к концу. Он также отметил, что постепенное распространение Windows 11 способствует росту числа обновлений.

Задержка в цикле обновления может означать всплеск спроса, когда предприятия будут готовы к модернизации, вызванной как устареванием оборудования, так и необходимостью привести его в соответствие с последними требованиями к программному обеспечению.