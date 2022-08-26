Dell окончательно решила уйти из России и уволить всех сотрудников

Об этом сообщило издание CNews, ссылаясь на источник на рынке дистрибуции. Сообщается, что Dell может выплатить до восьми окладов сотрудникам при увольнении, а кому-то оставят ДМС на семью до конца года. Всего в российском представительстве работают около 50 человек. Dell планирует завершить всё в конце августа.

«Технику работники оставляют себе, но все данные корпорация удаляет с жёстких дисков и корпоративных телефонов», — рассказал CNews бывший сотрудник Dell.

Отмечается, что у компании были планы развивать центр разработок в Санкт-Петербурге. Теперь же Dell переключилась на центр разработок в Польше. Как добавил гендиректор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович, уход Dell вынудит часть заказчиков перейти на российские решения, «принимая на себя все риски, связанные с недостатком необходимых объёмов производства». Кто-то будет искать решение в параллельном импорте.