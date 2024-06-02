Опубликовано 02 июня 2024, 22:11
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Dell поднимет цены на SSD и DRAM до 20%Кушать хотят все
Dell объявила о повышении цен на DRAM и SSD на 20%, ссылаясь на рост стоимости цепочки поставок. Об этом решении сообщил Джефф Кларк, вице-председатель и главный операционный директор Dell, во время телефонного разговора о доходах компании. Кларк выделил несколько факторов, обусловивших повышение цен, в том числе увеличение расходов на цепочку поставок, сокращение капитальных затрат, низкий уровень использования рынка и нехватка пластин. Кроме того, растущий спрос на серверы с большим объемом памяти и поддержкой искусственного интеллекта привел к еще большему сокращению предложения.
Dell уже скорректировала цены на весь свой серверный бизнес, независимо от интеграции ИИ. Кларк отметил, что задержки в производстве ИИ-ускорителей в значительной степени способствовали увеличению объема заказов на серверы на 3,8 миллиона долларов.
Несмотря на 15-процентное падение доходов от потребительских товаров, Кларк сообщил, что спрос на традиционные серверы в первом квартале оставался устойчивым. Рынок ПК для бизнеса стабилизировался благодаря приближающемуся окончанию срока службы Windows 10 и появлению компьютеров, оснащенных искусственным интеллектом, что позволяет Dell «с оптимизмом смотреть на будущее обновление ПК и долгосрочное влияние искусственного интеллекта на рынок».