Dell поднимет цены на SSD и DRAM до 20%

Dell уже скорректировала цены на весь свой серверный бизнес, независимо от интеграции ИИ. Кларк отметил, что задержки в производстве ИИ-ускорителей в значительной степени способствовали увеличению объема заказов на серверы на 3,8 миллиона долларов.

Несмотря на 15-процентное падение доходов от потребительских товаров, Кларк сообщил, что спрос на традиционные серверы в первом квартале оставался устойчивым. Рынок ПК для бизнеса стабилизировался благодаря приближающемуся окончанию срока службы Windows 10 и появлению компьютеров, оснащенных искусственным интеллектом, что позволяет Dell «с оптимизмом смотреть на будущее обновление ПК и долгосрочное влияние искусственного интеллекта на рынок».