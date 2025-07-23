Dell попыталась восстановить позиции после падения продаж компьютеров

Он будет отвечать за развитие этого направления, которое проигрывает конкурентам: в то время как ASUS и Lenovo увеличили продажи на 15%, у Dell они упали на 4%, по данным IDC.

Выручка от продаж ПК, которая в 2022 году достигала $ 15 млрд, в прошлом году снизилась до $ 11,7 млрд. Особенно сильно пострадовало потребительское направление — оно просело на 19% в первом квартале, а прибыль подразделения снизилась на 16%.

Аналитики считают, что Dell сделает ставку на корпоративные продажи и продажи напрямую потребителям, минуя розничные сети. По прогнозу Bloomberg, во втором квартале Dell сможет выйти на $ 12,8 млрд выручки — за счёт восстановления интереса со стороны бизнеса.