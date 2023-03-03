Dell представила 500 Гц-игровой монитор по цене флагманской видеокарты

24,5-дюймовый монитор Alienware AW2524H технически имеет собственную частоту обновления 480 Гц, но благодаря разгону это число возрастет до 500 Гц.

Однако эта скорость ограничена разрешением 1080p. Alienware AW2524H имеет четыре порта USB-A 5 Гбит/с, два стандартных 3,5-мм аудиоразъема, разъем DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1.

830 долларов это цена флагманской видеокарты, на некоторых маркетплейсах. Но, как уточняет The Verge, за игровой монитор Samsung Odyssey Ark компания попросит у вас 3500 долларов.