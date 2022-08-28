Держите кошелек неподалеку: NVIDIA и AMD в очередной раз планируют снизить цены на видеокарты

Последний отчет поступил от MyDrivers, который цитирует промышленные источники на Тайване и крупное тайваньское издание экономических новостей. Утверждается, что текущий раунд снижения цен не привел к сокращению запасов, на что рассчитывали AMD и NVIDIA, а также их партнеры. В связи с этим проводится второй раунд снижения цен, который превысит снижение цен на GPU текущего поколения.

Новое снижение цен произойдет в сентябре. NVIDIA и AMD попросили своих партнеров и розничных продавцов избавиться от избыточных запасов GPU, чтобы освободить место для следующего поколения.

Ожидается, что ситуация с избыточными запасами не улучшится и до 2023 года, учитывая экономическое положение и общее снижение спроса в сегменте ПК. К тому же из-за падения курса криптовалют на рынке появилось несколько подержанных GPU, у потребителей нет причин покупать новую видеокарту на таком позднем этапе ее жизненного цикла.