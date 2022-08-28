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Держите кошелек неподалеку: NVIDIA и AMD в очередной раз планируют снизить цены на видеокарты

Казалось бы, куда уж ниже
Ранее AMD и NVIDIA снизили цены на свои видеокарты. Однако, похоже, что эти снижения цен не привели к значительному росту запасов на складах для новых продуктов, поэтому обе компании готовятся к более "жестокому" снижению цен, акциям и скидкам на существующие линейки, пишет WCCF Tech со ссылкой на MyDrivers
Держите кошелек неподалеку: NVIDIA и AMD в очередной раз планируют снизить цены на видеокарты

Последний отчет поступил от MyDrivers, который цитирует промышленные источники на Тайване и крупное тайваньское издание экономических новостей. Утверждается, что текущий раунд снижения цен не привел к сокращению запасов, на что рассчитывали AMD и NVIDIA, а также их партнеры. В связи с этим проводится второй раунд снижения цен, который превысит снижение цен на GPU текущего поколения.

Новое снижение цен произойдет в сентябре. NVIDIA и AMD попросили своих партнеров и розничных продавцов избавиться от избыточных запасов GPU, чтобы освободить место для следующего поколения.

Ожидается, что ситуация с избыточными запасами не улучшится и до 2023 года, учитывая экономическое положение и общее снижение спроса в сегменте ПК. К тому же из-за падения курса криптовалют на рынке появилось несколько подержанных GPU, у потребителей нет причин покупать новую видеокарту на таком позднем этапе ее жизненного цикла.

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