Дешевый сканер штрих-кодов спас Windows-компьютеры после сбоя CrowdStrike

Старший системный инженер Роб Вольц вспомнил одну важную деталь: ПК при загрузке интерпретируют сканеры штрих-кодов так же, как клавиатуры. Эта мысль оказалась решающей при разработке обходного пути. Вольц и его команда написали сценарий для преобразования ключей восстановления BitLocker в штрихкоды, которые затем отображались на рабочем столе заблокированного сервера.

С помощью простого сканера штрих-кодов стоимостью 36 долларов, купленного в магазине канцелярских товаров, они могли быстро вводить ключи BitLocker, сканируя штрих-коды, минуя необходимость ручного ввода ключей. Этот метод был не только эффективным, но и позволил им использовать ноутбук для доступа к серверу, что ускорило процесс восстановления.

Команда расширила масштабы этого решения, приобретя дополнительные сканеры, и велела удаленным сотрудникам приносить свои ПК в офис для быстрого ремонта. К обеду понедельника все пострадавшие компьютеры были исправлены, а восстановление отдельных машин заняло всего три-пять минут. Серверам потребовалось около 20 минут на каждый.

«С» значит смекалка.