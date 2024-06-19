Дешёвую модификацию RTX 4080 Super сравнили с дорогой разогнанной Asus Rog Strix

Дешёвую модификацию RTX 4080 Super сравнили с дорогой разогнанной Asus Rog StrixИх запускали в 1440p и 4К на ультра-настройках
Ghost of Tsushima в 1440p шла со средним FPS 122 к/с (стоковая модель) и 127 к/с (дорогая модель), в 4К — 77 и 79 к/с соответственно.
Игра Horizon Forbidden West запускалась в разрешении 1440p со средней частотой кадров 128 к/с (бюджетная модификация) и 131 к/с (дорогая модификация), в 4К — с 90 и 93 к/с соответственно.
Red Dead Redemption II тестировалась в 1440p со средней производительностью 158 к/с (недорогой вариант) и 163 к/с (дорогой вариант), в 4К — со 104 и 105 к/с соответственно.
В игре Call of Duty Modern Warfare III удалось в среднем в 1440p получить 197 к/с (с бюджетной видеокартой) и 202 к/с (с дорогой видеокартой), в 4К — 129 и 131 к/с соответственно. При повторном запуске средний FPS равнялся в 1440p 191 и 198 к/с соответственно, в 4К — 130 и 133 к/с соответственно.
The Last of Us шла в 1440p со средней частотой кадров 122 к/с и 125 к/с (с дешёвой и дорогой картой соответственно), в 4К — с 70 и 71 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II тестировалась в разрешении 1440p со средним FPS 158 к/с (дешёвый вариант) и 164 к/с (дорогой вариант), в 4К — со 107 и 110 к/с соответственно.
Dying Light 2 запускалась в 1440p со средней частотой кадров на уровне 160 к/с (дешёвая модификация) и 164 к/с (дорогая модификация), в 4К — с 85 и 87 к/с соответственно.
Игра Hitman III шла в разрешении 1440p со средней производительностью 204 к/с (с недорогой видеокартой) и 209 к/с (с дорогой видеокартой), в 4К — со 154 к/с и 157 к/с соответственно.
В игре Cyberpunk 2077 в 1440p средний FPS находился на уровне 138 к/с и 141 к/с (с бюджетной и дорогой моделью соответственно), в 4К — 72 и 74 к/с соответственно.
Farcry 6 тестировалась в 1440p со средней производительностью в районе 176 к/с (бюджетный вариант) и 181 к/с (дорогой вариант), в 4К — со 138 и 140 к/с соответственно.
Days Gone шла в 1440p со средней частотой кадров 221 к/с и 226 к/с (с недорогой и дорогой модификацией соответственно), в 4К — со 129 и 130 к/с соответственно.
Игра Assassin’s Creed Valhalla запускалась в 1440p со средним FPS 172 к/с (недорогой вариант) и 175 к/с (дорогой вариант), в 4К — со 113 и 115 к/с соответственно.
Вывод
По результатам выше видно, что на самом деле разница между дешёвой и дорогой модификациями видеокарт совсем незначительная. В 1440p по среднему FPS в целом она составила всего 3% (165 к/с и 170 к/с), в 4К — 2% (108 к/с и 110 к/с).
Тестовый стенд:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9−14900KS (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16GB/Asus ROG Strix RTX 4080 SUPER 16GB;
- кулер MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.