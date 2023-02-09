Дешёвую версию Radeon RX 6700 сравнили с разогнанной RX 6650 XT в играх

RX 6650 XT и RX 6700 сравнили в современных играх с ультра-пресетом в 1440p и 4К.

В Spider-Man Remastered средняя частота кадров в 1440p равнялась 106 к/с (с RX 6650 XT) и 110 к/с (с RX 6700), в 4К - 58 к/с и 61 к/с.

Days Gone запускалась в 1440p со средней производительностью 117 к/с и 119 к/с (RX 6650 XT и RX 6700 соответственно), а в 4К - с 61 к/с и 63 к/с.

Battlefield 2042 шла в 1440p со средней частотой кадров в пределах 88 к/с (RX 6650 XT) и 92 к/с (RX 6700), в 4К - с 52 к/с и 53 к/с.

Игра God of War в 1440p запускалась со средним FPS 61 к/с и 64 к/с (RX 6650 XT и RX 6700 соответственно), в 4К - с 43 к/с в обоих случаях.

В Dying Light 2 удалось получить в 1440p - 57 к/с (RX 6650 XT) и 59 к/с (RX 6700), в 4К - 31 к/с и 33 к/с.