Дешёвую версию Radeon RX 6700 сравнили с разогнанной RX 6650 XT в играх

Дешёвую версию Radeon RX 6700 сравнили с разогнанной RX 6650 XT в играхКто из них быстрее в 1440p и 4К?
В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood в современных играх запустили две игровые сборки. В одну из них входила видеокарта Radeon RX 6700, в другую - RX 6650 XT. Кто же из них оказался лучше?
Фото: computerbase.de
RX 6650 XT и RX 6700 сравнили в современных играх с ультра-пресетом в 1440p и 4К.
В Spider-Man Remastered средняя частота кадров в 1440p равнялась 106 к/с (с RX 6650 XT) и 110 к/с (с RX 6700), в 4К - 58 к/с и 61 к/с.
Days Gone запускалась в 1440p со средней производительностью 117 к/с и 119 к/с (RX 6650 XT и RX 6700 соответственно), а в 4К - с 61 к/с и 63 к/с.
Battlefield 2042 шла в 1440p со средней частотой кадров в пределах 88 к/с (RX 6650 XT) и 92 к/с (RX 6700), в 4К - с 52 к/с и 53 к/с.
Игра God of War в 1440p запускалась со средним FPS 61 к/с и 64 к/с (RX 6650 XT и RX 6700 соответственно), в 4К - с 43 к/с в обоих случаях.
В Dying Light 2 удалось получить в 1440p - 57 к/с (RX 6650 XT) и 59 к/с (RX 6700), в 4К - 31 к/с и 33 к/с.
TheSpyHood
Forza Horizon 5 в 1440p шла со средней частотой кадров 90 к/с (с RX 6650 XT) и 93 к/с (с RX 6700), в 4К - с 56 к/с и 58 к/с.
Call of Duty Vanguard запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 125 к/с и 128 к/с (с RX 6650 XT и RX 6700 соответственно), в 4К - с 69 к/с и 71 к/с.
В Village Resident Evil в разрешении 1440p удалось получить в среднем 147 к/с (RX 6650 XT) и 152 к/с (RX 6700), в разрешении 4К - 85 к/с и 89 к/с.
В Cyberpunk 2077 в 1440p средняя производительность составляла 71 к/с и 73 к/с (с RX 6650 XT и RX 6700), в разрешении 4К - 41 к/с и 42 к/с.
Игра Horizon Zero Dawn запускалась в разрешении 1440p в среднем c 88 к/с (RX 6650 XT) и 89 к/с (RX 6700), в 4К - с 47 к/с и 49 к/с в среднем.
По энергоэффективности лучшей была сборка с RX 6650 XT: 396 Вт против 419 Вт.
Вывод
В 10 современных играх лучшие результаты как в 1440p, так и в 4К показывала видеокарта RX 6700. Хотя разница между ней и RX 6650 XT в целом была совсем небольшой: 3% (1440p, 95 к/с и 98 к/с) и 4% (4К, 54 к/с и 56 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme);
- видеокарта AMD Radeon RX 6700 10GB/AMD Radeon RX 6650 XT 8GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- операционная система 4*16GB DDR4 4000MHz.