Дешёвую видеокарту-рефаб Nurma RX 6600 из Ozon Global проверили на надёжность и работоспособность

В современных играх при разрешении 1080p с Nurma RX 6600 у вас будет приемлемый уровень производительности. То есть в проектах типа Cyberpunk 2077, Dying Light 2 на высоких настройках вы получите выше 70 к/с, а в Last Of Us Part 1 - в лучшем случае 55-60 к/с.

Компьютерная сборка включала процессор Intel Xeon E5 2643 V3, оперативную память на 32 ГБ, блок питания GameMax 800, светящиеся вентиляторы, корпус MicroATX.

В целом видеокарта Nurma RX 6600 была в хорошем состоянии. Для игр её использовать вполне реально.